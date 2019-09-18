Представители киноиндустрии в письме Зеленскому обеспокоены изменениями в этой сфере после выборов

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Несколько десятков представителей украинской киноиндустрии и несколько общественных организаций 17 сентября подписали открытое письмо на имя президента Владимира Зеленского и главы Минкульта Владимира Бородянского, в котором выразили обеспокоенность изменениями в отрасли произошли, в частности, после выборов в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.