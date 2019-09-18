Представители киноиндустрии в письме Зеленскому обеспокоены изменениями в этой сфере после выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Несколько десятков представителей украинской киноиндустрии и несколько общественных организаций 17 сентября подписали открытое письмо на имя президента Владимира Зеленского и главы Минкульта Владимира Бородянского, в котором выразили обеспокоенность изменениями в отрасли произошли, в частности, после выборов в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
“Изменения, которые происходят в Украине после выборов президента и Верховной Рады, касаются и киноотрасли. Кроме положительных стремлений, есть и те, которые вызывают беспокойство. В частности, заявление председателя комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике Александра Ткаченко о необходимости отмены результатов последнего конкурса кинопроектив (11-й питчинга). Такие действия подрывают не только устойчивость развития украинской киноотрасли, но и репутацию Украины как надежного партнера на международной арене. Просмотр результатов 11-го конкурсного отбора будет означать финансовые и репутационные потери не только для компаний-производителей, но и для государства Украина в мире”, — говорится в письме.
Подписанты указывают, что “киносообщество поддерживает действия по продлению реформирования отрасли путем открытого диалога между представителями отрасли, законодательной и исполнительной властью”.
“Также мы надеемся на скорейшее объявление открытого конкурса на замещение должности главы Госкино Украины”, — говорится в тексте документа.
Среди подписантов письма, находятся, в частности, сценарист Андрей Кокотюха, режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев, режиссер, сценарист и продюсер Владимир Тихий, актриса Ирма Витовская, режиссер Михаил Ильенко, актриса Римма Зюбина, режиссер Роман Балаян и другие. Подписали письмо также 7 организаций, связанных с киноиндустрией.
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12 сентября министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский на заседании парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, возглавляемого нардепом Александром Ткаченко, заявил о намерении пересмотреть результаты 11-го питчинга (конкурсного отбора) Госкино из-за превышения бюджета.
16 сентября Бородянский заявил о намерении ввести в Украине рейтинг режиссеров и продюсеров, которые смогут претендовать на государственную финансовую поддержку в создании кино. Он отметил, что не может самостоятельно отменить результаты 11-го питчинг Госкино, но рекомендовал Совету по государственной поддержке кинематографии просмотреть его результаты. В этот же день Госкино объявило о проведении второго этапа 12-го конкурсного отбора кинопроектив — с 23 до 27 сентября.
До этого, 19 августа председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что уходит с поста, назвав основной цели своей работы в Госкино “достигнутой”.