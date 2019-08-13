У Держкіно розповіли, як проходить відбір фільмів для держфінансування

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Рада з державної підтримки кінематографії може підтримувати фільм для його державного фінансування, навіть якщо його не підтримує Експертна комісія. Про це заявив голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко в ефірі "Українського радіо", передає УНН.