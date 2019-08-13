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У Держкіно розповіли, як проходить відбір фільмів для держфінансування

У Держкіно розповіли, як проходить відбір фільмів для держфінансування

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Рада з державної підтримки кінематографії може підтримувати фільм для його державного фінансування, навіть якщо його не підтримує Експертна комісія. Про це заявив голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко в ефірі "Українського радіо", передає УНН.

"Всі кандидатури членів Експертної комісії вибирали жеребкуванням на підставі подань кіноорганізацій. Щодо Ради, то вона мала право ухвалювати рішення, за законом саме вона визначає фільми, які отримають державне фінансування" – сказав Іллєнко.

За його словами, висновки експертів мають для Ради рекомендаційний характер.

"Рада може підтримувати фільм, навіть якщо його не підтримали експертні комісії. Тому перелік переможців може подобатись чи ні, якщо немає процесуальний порушень з боку Ради, це остаточне рішення у межах повноважень Ради. Тим паче, члени Ради призначені урядом, а не Держкіно", - додав Іллєнко.

Додамо, 8 серпня Рада з державної підтримки кінематографії затвердила список переможців конкурсного відбору щодо фінансування кінопроектів за державні кошти. Водночас, вибір Ради не повністю зійшовся з рекомендаціями Експертної комісії. Відповідно до ухваленого рішення, державне фінансування має отримати 101 стрічка, а сама виділена сума з казни становить понад півтора мільярда гривень.

Нагадаємо, у I кварталі 2019 року Держкіно не виділяло фінансову підтримку на виробництво та розповсюдження фільмів.

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