В Госкино рассказали, как проходит отбор фильмов для госфинансирования

КИЕВ. 13 августа. УНН. Совет по государственной поддержке кинематографии может поддерживать фильм для его государственного финансирования, даже если его не поддерживает Экспертная комиссия. Об этом заявил председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко в эфире "Украинского радио", передает УНН.