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Правоохоронці затримали другого нападника на ювелірну крамницю у Києві

Правоохоронці затримали другого нападника на ювелірну крамницю у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Київські правоохоронці затримали співучасника нападу на ювелірний магазин, під час якого загинув охоронець. Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, передає УНН.

“У результаті поліцейські в Одесі затримали одного із фігурантів. Оперативники разом зі слідчими продовжували працювати над збором доказової бази і встановили особу ще одного нападника, який безпосередньо під час скоєння злочину стріляв із автомата. Отримавши дозвіл суду, співробітники КОРДу столичної поліції затримали його. Фігурант — громадянин Російської Федерації, 1984 року народження, раніше у полі зору поліцейських він не потрапляв”, — заявив Андрій Крищенко.

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Андрій Крищенко повідомив, що на місці скоєння злочину були вилучені сліди крові зловмисників, а вже під час розслідування у встановлений законом спосіб поліцейські відібрали  біологічні зразки у групи осіб, яких підозрювали у причетності до розбійного нападу та вбивства охоронця. Результати експертизи  стали ще одним вагомим аргументом для затримання фігуранта і оголошення йому підозри.

За словами керівника столичних правоохоронців, за погодженням із процесуальними керівниками чоловіку оголосили про підозру  у вчиненні правопорушень, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Окрім того, поліцейські готують клопотання для обрання йому міри запобіжного заходу.

Начальник поліції Києва також розповів, що поліцейські встановили третього нападника на ювелірний магазин. Він теж громадянин Російської Федерації, після скоєння злочину відразу виїхав у Росію. Тож готуються матеріали для оголошення його в міжнародний розшук.

«Оперативники поліції Києва ретельно аналізують усю зібрану інформацію, вивчають усі речові докази для того, аби нападники на ювелірний магазин, які застрелили охоронця, понесли заслужене покарання. За вчинені злочини їм загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення», - підсумував Андрій Крищенко.

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Нагадаємо, подія сталась 12 серпня 2018 року на вул. Щербаківського у Шевченківському районі столиці. Група озброєних злочинців увірвалась до приміщення магазину, кілька разів вистрелили в охоронця, після чого, забравши ювелірні прикраси, втекли з місця вчинення злочину.

У рамках проведення оперативно-розшукових заходів вдалося встановити та затримати одного з нападників. Ним виявився 36-річний громадянин Російської Федерації, який вже був судимий на території України за вчинення аналогічних злочинів. Того ж дня суд взяв підозрюваного під варту.

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