За напад на ювелірний магазин з вбивством охоронця в Києві затримали росіянина
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Поліція затримала одного з нападників на ювелірний магазин у Києві та вбивство охоронця. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє начальник столичної поліції Андрій Крищенко, передає УНН.
“Карний розшук поліції Києва затримав одного із нападників на ювелірний магазин: тоді зловмисники смертельно поранили охоронця. Затримали розбійника в Одесі. Це — громадянин Росії”, — написав Крищенко.
За його словами, затриманого доставили в Київ, оголосили підозру і він перебуває під вартою.
Крім того, оперативники і слідчі працюють над встановленням інших учасників цього злочину.
Зокрема, проведено 20 обшуків, тривають оперативно-розшукові заходи.
Кримінальні провадження розслідуються за п.6 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 12 серпня 2018 року у Шевченківському районі Києва нападники вбили охоронця і забрали ювелірні вироби. За попередньою інформацією представників магазину, сума збитку становить близько 5 мільйонів гривень. Згодом автомобіль, який використовували зловмисники, знайшли спаленим на території гаражного кооперативу у Солом’янському районі.