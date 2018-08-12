Скоєно розбійний напад на магазин-ломбард у Києві, загинув охоронець
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Києві поліцейські розшукують розбійників, що здійснили напад на магазин-ломбард. Зі слів свідків, троє людей у масках забігли у приміщення, кілька разів вистрілили в охоронця, забрали ювелірні прикраси та втекли на темно-синьому “Пежо”. У столиці введено спеціальні оперативні плани для розшуку та затримання зловмисників. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Києва.
“Повідомлення про напад на вулиці Данила Щербаківського надійшло о 20-й годині. На місці працюють патрульні поліцейські, кінологи, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативні групи Головного та Шевченківського управлінь поліції. Правоохоронці оглядають місце події та спілкуються зі свідками, які повідомили про трьох нападників, надали їх прикмети і назвали автомобіль, яким зловмисники втекли з місця події у напрямку станції метро „Нивки“”, — вказано у повідомленні.
Внаслідок нападу охоронець, у якого стріляли, від отриманих травм помер.
Для розшуку та затримання нападників у столиці введено спеціальні оперативні плани. На встановлення іх місцязнаходження орієнтовані всі наряди поліції. Поліцейські знайшли підпалений автомобіль “Пежо” на території гаражного кооперативу на вулиці Нечуя-Левицького.
Правоохоронці просять негайно звертатися у випадку наявності будь-якої інформації про злочин.