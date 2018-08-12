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Совершено разбойное нападение на магазин-ломбард в Киеве, погиб охранник

Киев • УНН

 • 13486 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. В Киеве полицейские разыскивают разбойников, совершивших нападение на магазин-ломбард. По словам свидетелей, три человека в масках забежали в помещение, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем “Пежо”. В столице введены специальные оперативные планы для розыска и задержания злоумышленников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Совершено разбойное нападение на магазин-ломбард в Киеве, погиб охранник

“Сообщение о нападении на улице Данила Щербаковского поступило в 20 часов. На месте работают патрульные полицейские, кинологи, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции. Правоохранители осматривают место происшествия и общаются со свидетелями, которые сообщили о трех нападающих, предоставили их приметы и назвали автомобиль, которым злоумышленники скрылись с места происшествия в направлении станции метро „Нивки“”, — указано в сообщении.

В результате нападения охранник, в которого стреляли, от полученных травм скончался.

Для розыска и задержания нападающих в столице введены специальные оперативные планы. На установление их места нахождения ориентированы все наряды полиции. Полицейские нашли подожженый автомобиль “Пежо” на территории гаражного кооператива на улице Нечуя-Левицкого.

Правоохранители просят немедленно обращаться в случае наличия любой информации о преступлении.

Украинские Национальные Новости

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