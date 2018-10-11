За нападение на ювелирный магазин с убийством охранника в Киеве задержали россиянина
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Полиция задержала одного из нападавших на ювелирный магазин в Киеве и убийство охранника. Об этом на своей странице в Facebook сообщает начальник столичной полиции Андрей Крищенко, передает УНН.
“Уголовный розыск полиции Киева задержал одного из напавших на ювелирный магазин: тогда злоумышленники смертельно ранили охранника. Задержали разбойника в Одессе. Это — гражданин России”, — написал Крищенко.
По его словам, задержанного доставили в Киев, объявили подозрение и он находится под стражей.
Кроме того, оперативники и следователи работают над установлением других участников этого преступления.
В частности, проведено 20 обысков, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.
Уголовные производства расследуются по п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 12 августа 2018 года в Шевченковском районе Киева злоумышленники убили охранника и забрали ювелирные изделия. По предварительной информации представителей магазина, сумма ущерба составляет около 5 млн гривен. После автомобиль, который использовали злоумышленники, нашли сожженным на территории гаражного кооператива в Соломенском районе.