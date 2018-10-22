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Правоохранители задержали соучастника нападения на ювелирный магазин в Киеве

Правоохранители задержали соучастника нападения на ювелирный магазин в Киеве

Киев  •  УНН

 • 13434 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Киевские правоохранители задержали соучастника нападения на ювелирный магазин, во время которого погиб охранник. Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, передает УНН.

“В результате полицейские в Одессе задержали одного из фигурантов. Оперативники вместе со следователями продолжали работать над сбором доказательной базы и установили личность еще одного нападающего, который непосредственно во время совершения преступления стрелял из автомата. Получив разрешение суда, сотрудники КОРДа столичной полиции задержали его. Фигурант — гражданин Российской Федерации, 1984 года рождения, ранее в поле зрения полицейских он не попадал”, - заявил Андрей Крищенко.

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Андрей Крищенко сообщил, что на месте преступления были изъяты следы крови злоумышленников, а уже во время расследования в установленный законом способ полицейские отобрали биологические образцы у группы лиц, подозреваемых в причастности к разбойному нападению и убийству охранника. Результаты экспертизы стали еще одним весомым аргументом для задержания фигуранта и объявления ему подозрения.

По словам руководителя столичных правоохранителей, по согласованию с процессуальными руководителями мужчине объявили о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, полицейские готовят ходатайство для избрания ему меры пресечения.

Начальник полиции Киева также рассказал, что полицейские установили третьего нападающего на ювелирный магазин. Он тоже гражданин Российской Федерации, после совершения преступления сразу уехал в Россию. Поэтому готовятся материалы для объявления его в международный розыск.

“Оперативники полиции Киева тщательно анализируют всю собранную информацию, изучают все вещественные доказательства для того, чтобы нападавшие на ювелирный магазин, которые застрелили охранника, понесли заслуженное наказание. За совершенные преступления им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение”, - подытожил Андрей Крищенко.

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Напомним, происшествие произошло 12 августа 2018 года на ул. Щербакивского в Шевченковском районе столицы. Группа вооруженных преступников ворвалась в помещение магазина, несколько раз выстрелили в охранника, после чего, забрав ювелирные украшения, скрылась с места преступления.

В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать одного из нападавших. Им оказался 36-летний гражданин Российской Федерации, который уже был судим на территории Украины за совершение аналогичных преступлений. В тот же день суд взял подозреваемого под стражу.

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