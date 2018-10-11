Суд заарештував підозрюваного у нападі на ювелірну крамницю у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Зловмисника, який пограбував столичний ювелірний магазин, взято під варту без права внесення застави. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.
“У четвер, 11 жовтня 2018 року, суд обрав за клопотанням Київської місцевої прокуратури № 10 безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному зі зловмисників, причетному до вчинення озброєного нападу на столичний ювелірний магазин, під час якого було вбито охоронця закладу”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, подія сталась 12 серпня 2018 року на вул. Щербаківського у Шевченківському районі столиці. Група озброєних злочинців увірвалась до приміщення магазину, кілька разів вистрелили в охоронця, після чого, забравши ювелірні прикраси, втекли з місця вчинення злочину.
У рамках проведення оперативно-розшукових заходів вдалося встановити та затримати одного з нападників. Ним виявився 36-річний громадянин Російської Федерації, який вже був судимий на території України за вчинення аналогічних злочинів.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.
Тривають слідчі дії. Встановлюються інші учасники цього злочину.