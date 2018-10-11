Суд арестовал подозреваемого в нападении на ювелирный магазин в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Злоумышленника, который ограбил столичный ювелирный магазин, взяли под стражу без права внесения залога. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.
“В четверг, 11 октября 2018 года, суд избрал по ходатайству Киевской местной прокуратуры № 10 безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей одному из злоумышленников, причастных к совершению вооруженного нападения на столичный ювелирный магазин, в ходе которого был убит охранник заведения”, — говорится в сообщении.
Напомним, происшествие произошло 12 августа 2018 года на ул. Щербаковского в Шевченковском районе столицы. Группа вооруженных преступников ворвалась в помещение магазина, несколько раз выстрелили в охранника, после чего, забрав ювелирные украшения, скрылась с места совершения преступления.
В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать одного из нападавших. Им оказался 36-летний гражданин Российской Федерации, который уже был судим на территории Украины за совершение аналогичных преступлений.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.
Продолжаются следственные действия. Устанавливаются другие участники этого преступления.