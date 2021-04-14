Правоохоронці спільно з центром "Кіберщит" припинили шахрайство, пов’язане з ринком Forex

Деталі

Торгівля на цьому валютному ринку є найбільш поширеною в Україні фінансовою послугою, “яка не регламентована законодавством і має багато прикладів зловживання та шахрайства”. Неодноразово до громадської організації надходили скарги від іноземних інвесторів, як стали жертвами подібних компаній в Києві. Тому діяльність чергової трейдингової контори не пройшла повз увагу організації, що бореться з кіберзлочинами разом з правоохоронцями.

Реклама подібних проектів відбувається виключно в мережі, оскільки цільова аудиторія кіберпройдисвітів — інтернет-користувачі.

Зазвичай шахраї використовують спеціальні програмні засоби, які створюють ілюзію торгів на реальних фінансових ринках. Використовуючи можливості SIP телефонії, які надають можливість підміни номеру, шахраї формують враження роботи офісу за кордоном. Також, для залучення іноземних інвесторів, шахраї набирають в штат іноземців, які можуть спілкуватися з клієнтами їх рідною мовою. Зазвичай, це іноземні студенти, яким пропонують нібито легальний заробіток.

Таким чином, діяльність таких фінансових компаній підпадає під Ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України: “4. Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, — карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна”.

Додатково

Активістами ГО “Центр протидії кіберзлочинності “Кіберщит” повідомляється, що щоденний обіг на всесвітньому ринку Forex має грошовий обіг, який обліковується мільярдами доларів. Саме це і привертає увагу кібершахраїв. Більшість з рекламованих останнім часом проектів побудовані за принципом фінансових пірамід і не мають жодних реєстраційних документів, або мають сфальсифіковані документи.

В подальшому активісти громадської організації “ЦЕНТР ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ “КІБЕРЩИТ” збираються встановлювати намети, роздавати листівки та максимально інформувати киян про шахрайські схеми таких фінансових компаній. Щоб попередити громадян та убезпечити їх від потрапляння в тенета шахраїв!