Правоохранители совместно с центром "Киберщит" прекратили мошенничество, связанное с рынком Forex
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля, УНН. Сегодня правоохранителями совместно с представителями общественной организации “Центр противодействия киберпреступности „Киберщит“” была прекращена деятельность нескольких структур, специализирующихся на Forex трейдинга, но фактически привлекали граждан к созданным ею финансовых пирамид. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу ОО “Киберщит”.
Детали
Торговля на этом валютном рынке является наиболее распространенной в Украине финансовой услугой, “которая не регламентирована законодательством и имеет много примеров злоупотребления и мошенничества”. Неоднократно в общественную организацию поступали жалобы от иностранных инвесторов, ставших жертвами подобных компаний в Киеве. Поэтому деятельность очередной трейдинговой конторы не прошла мимо внимания организации, борющейся с киберпреступностью вместе с правоохранителями.
Реклама подобных проектов происходит исключительно в сети, поскольку целевая аудитория киберпроходимцев — интернет-пользователи.
Обычно мошенники используют специальные программные средства, которые создают иллюзию торгов на реальных финансовых рынках. Используя возможности SIP телефонии, которые предоставляют возможность подмены номера, мошенники формируют впечатление работы офиса за рубежом. Также, для привлечения иностранных инвесторов, мошенники набирают в штат иностранцев, которые могут общаться с клиентами на их родном языке. Как правило, это иностранные студенты, которым предлагают якобы легальный заработок.
Таким образом, деятельность таких финансовых компаний подпадает под Ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины: “4. Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, — наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества”.
Дополнительно
Активистами ОО “Центр противодействия киберпреступности “Киберщит” сообщается, что ежедневный оборот на всемирном рынке Forex имеет денежный оборот, который учитывается миллиардами долларов. Именно это и привлекает внимание кибермошенников. Большинство из рекламируемых в последнее время проектов построены по принципу финансовых пирамид и не имеют никаких регистрационных документов, или имеют фальсифицированные документы.
В дальнейшем активисты общественной организации “ЦЕНТР ПО БОРЬБЕ С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ “КИБЕРЩИТ” собираются устанавливать палатки, раздавать листовки и максимально информировать киевлян о мошеннических схемах таких финансовых компаний. Чтобы предупредить граждан и обезопасить их от попадания в сети мошенников!