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Правоохоронці розповіли деталі спецоперації із затримання міжрегіональної банди крадіїв ікон

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Поліцейські Тернопільщини знешкодили злочинну групу, яка обкрадала церкви та монастирі України. Правоохронці виявили цехи, в яких реставрували пам'ятки мистецтв, а також близько шістсот предметів сакрального мистецтва, серед яких понад 450 цінних ікон, датованих 17-19 століттями. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Тернопільській області, інформує УНН.

Правоохоронці розповіли деталі спецоперації із затримання міжрегіональної банди крадіїв ікон

Зазначається, що спецоперація із затримання підозрюваних проводилася спільно зі слідчими ГУНП в Тернопільській області, працівниками відділу розслідування особливо тяжких злочинів та бійцями спецпідрозділу КОРД під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

"На даний час нами проведено одночасно 14 обшуків на території Одеси, а також Хмельницького та Києва. Під час спецоперації ми вилучили понад 450 ікон. Трьох фігурантів затримали згідно зі статтею 208 КПК України", - повідомив Андрій Рубель, начальник Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.

За попередньою інформацією, до організованої групи з ознаками злочинної входило семеро осіб. Серед підозрюваних - двоє уродженців Молдови. Саме вони організували "бізнес" на антикваріаті. 

"Підозрювані впродовж 2018-2020 років викрадали цінні ікони з церков та монастирів. Вони шукали в соцмережах та довідкових виданнях інформацію про ікони, писані в 17-19 століттях, їхали в храми, де зберігалися експонати, обстежували приміщення на предмет наявності камер відеоспостереження, оглядали замки та вікна. Після цього брали необхідні інструменти та йшли на злочин", - повідомляють правоохоронці.

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Вказується, що жертвами злочинної групи стали храми Тернопільської, Вінницької, Одеської, Львівської та Чернігівської областей.

"Викрадене фактично одразу переправляли поштою на Одесу. Уже після цього фахівці реставрували ікони та продавали колекціонерам. Серед клієнтів зловмисників - бізнесмени, високопосадовці та жителі країн Європи. Збували ікони через аукціони. Вартість предметів мистецтв коливалася від 150 до 300 тисяч гривень", - повідомили у поліції.

Наразі проводиться досудове розслідування. В ході розслідування стало відомо, що до злочинів причетні два жителі Одеської області. Шість крадіжок з церков зареєстрували правоохоронці на території Тернопільської області. Серед викраденого - 15 дороговартісних ікон.

"Свою останню крадіжку підозрювані вчинили в ніч з 29 на 30 квітня. З храму Архангела Михаїла, що в селі Михайлівка на Вінничині, вони винесли три ікони 1860 року - "Миколу Чудотворця", "Матері Божої" та "Серафім Саровський молиться на камені". Їх одразу через пошту надіслали на Одещину для реалізації", - уточнили правоохоронці.

Саме під час отримання останньої партії краденого, через 30 секунд після виходу з поштового відділення, підозрюваних затримали.

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"На сьогодні слідчі довели причетність групи до 20 фактів крадіжок. У ході спецоперації оперативники провели одночасно 14 обшуків на території Одеської, Хмельницької та Київської областей. Серед вилученого близько 700 предметів церковної атрибутики - це ікони, старовинні книги, цінні речі, а також 4 автомобілі, комп'ютерна техніка, мобільні термінали, радіостанції, записники, спецодяг та засоби для проникнення в приміщення. Серед іншого є і зброя та набої. В будинку антиквара на Хмельниччині працівники поліції виявили та вилучили крадених ікон на суму майже 2 мільйони доларів. Наразі тривають слідчі дії. Підозрюваних перевіряють на причетність до схожих злочинів, вчинених на території п'яти областей", - резюмували у поліції.

Прокурор Тернопільської області Петро Бойко повідомив, що трьох учасників угруповання затримали згідно зі статтею 208 КПК. Усім трьом оголосили підозру за статтею 185 частина 4 ККУ та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 1 млн 260 тис., 1 млн 200 та 1 млн 100 тисяч гривень.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні затримали міжрегіональну банду, яка протягом двох років викрадала ікони з церков.

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