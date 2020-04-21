З України намагалися незаконно вивезти ікони 19 століття

“Ікони “Божа Матір", „Достойно Є“, „Святий Миколай“, „Святий Пантелеймон“, „Божа Матір Одигитрія“ та „Покров Пресвятої Богородиці“ кінця 19-початку 20 століття з ознаками приховування прямували з України за кордон в двох міжнародних поштових відправленнях. Одне — з Полтавщини до США, інше — з Черкас до Австралії”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що в обох деклараціях було зазначено, що за кордон в посилках відправляються “дерев’яні сувеніри”.

Проте, розмотавши поліетиленову плівку, в яку були щільно загорнуті вироби, митники засумнівалися в тому, що за кордон прямують саме сувеніри. Дерево, на якому були написані ікони, поїдене короїдами та наявні всі ознаки їх поважного віку.

Всіх їх київські митники спрямували на експертизу до Національного музею історії України.

Фахівці-мистецтвознавці встановили, що три з виявлених ікон, а саме “Божа Матір” та “Достойно Є (Милостива)” розміром 27×22см, “Святий Миколай” 24,5×19см, “Святий Пантелеймон” 24×17см, яких пересилали до США, мають культурну та історичну цінність національного рівня значення, тож рекомендовані до внесення до Музейного фонду України.

Зазначені ікони не можуть бути вивезені за кордон, лише на тимчасове зберігання.

Ці три святині виготовлені в самобутній борисівській іконописній майстерні (Борисівка, Одеська область).

Дві інших ікони “Божа Матір Одигитрія” розміром 17×13,5 см та “Покров Пресвятої Богородиці” 28,8×20,8 см прямували у поштовому відправленні до Австралії.

Ікона “Покров Пресвятої Богородиці” виготовлена на Лівобережній Україні. Має культурну цінність національного рівня значення, рекомендована до внесення до Музейного фонду України. Також, ця ікона не може бути вивезена за кордон, лише на тимчасове зберігання.

Хатня ікона “Одигитрія” на металевому окладі виготовлена в Російській імперії, має історичну цінність. Найпоширеніший тип Богородичної ікони в Україні. При вивезенні за кордон потрібне свідоцтво Мінкульту.

“Працівниками Київської митниці Держмитслужби ікони вилучено. Складено протоколи про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України”, — додається у повідомленні.

Обидві справи буде скеровано до суду.

Нагадаємо, у селі Журба Овруцького району на Житомирщині вщент згоріла дерев’яна церква Святого Пантелеймона, яку збудували в 1900 році.