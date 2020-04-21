Из Украины пытались вывезти иконы 19 века

ukru
Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 5783 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 26809 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 31811 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 46579 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 64477 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100154 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104883 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130413 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130131 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 176048 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 103404 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 103267 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

11:59 • 64226 просмотра
Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

13:14 • 32433 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

13:36 • 80320 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

15:49 • 46579 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

13:36 • 80320 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 133116 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 176048 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 160976 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

14:51 • 19016 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

11:59 • 64226 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 103267 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 103404 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 104609 просмотра
Актуальное
Из Украины пытались вывезти иконы 19 века

Из Украины пытались вывезти иконы 19 века

Киев  •  УНН

 • 63590 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Из Украины в США и Австралию пытались незаконно вывезти 6 икон конца 19 - начала 20 века. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни Гостаможслужбы.

"Иконы “Божа Матір", "Достойно Є“, „Святий Миколай“, „Святий Пантелеймон“, „Божа Матір Одигитрія“ та „Покров Пресвятої Богородиці“ конца 19-начала 20 века с признаками сокрытия направлялись из Украины за границу в двух международных почтовых отправлениях. Одно - с Полтавской области в США, другое - из Черкасс в Австралию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в обоих декларациях было указано, что за границу в посылках отправляются "деревянные сувениры".
Однако, размотав полиэтиленовую пленку, в которую были плотно завернутые изделия, таможенники усомнились в том, что за границу направляются именно сувениры. Дерево, на котором были написаны иконы, изъеденное короедами и налицо все признаки их почтенного возраста.

Всех их киевские таможенники направили на экспертизу в Национальный музей истории Украины.

Специалисты-искусствоведы установили, что три из обнаруженных икон, а именно “Божа Матір" и "Достойно Є“ размером 27× 22см, "Святий Миколай" 24,5×19см, "Святий Пантелеймон" 24×17см, которых пересылали в США, имеют культурную и историческую ценность национального уровня значения, поэтому рекомендованы к внесению в Музейный фонд Украины.
Указанные иконы не могут быть вывезены за границу, только на временное хранение.

Эти три святыни изготовлены в самобытный Борисовской иконописной мастерской (Борисовка, Одесская область).
Две других иконы "Божа Матір Одигитрія" размером 17×13,5 см и "Покров Пресвятої Богородиці" 28,8×20,8 см направлялись в почтовом отправлении в Австралию.

Икона "Покров Пресвятої Богородиці" изготовлена на Левобережной Украине. Имеет культурную ценность национального уровня значения, рекомендованная к внесению в Музейный фонд Украины. Также, эта икона не может быть вывезена за границу, только на временное хранение.

Домашняя икона "Одигитрія" на металлическом окладе изготовлена в Российской империи, имеет историческую ценность. Самый распространенный тип Богородичной иконы в Украине. При вывозе за границу требуется свидетельство Минкульта.

"Сотрудниками Киевской таможни Гостаможслужбы иконы изъяты. Составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины", - добавляется в сообщении.

Оба дела будут направлены в суд.

Напомним, в селе Журба Овручского района Житомирской полностью сгорела деревянная церковь Святого Пантелеймона, построенная в 1900 году.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы