Из Украины пытались вывезти иконы 19 века

"Иконы “Божа Матір", "Достойно Є“, „Святий Миколай“, „Святий Пантелеймон“, „Божа Матір Одигитрія“ та „Покров Пресвятої Богородиці“ конца 19-начала 20 века с признаками сокрытия направлялись из Украины за границу в двух международных почтовых отправлениях. Одно - с Полтавской области в США, другое - из Черкасс в Австралию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в обоих декларациях было указано, что за границу в посылках отправляются "деревянные сувениры".

Однако, размотав полиэтиленовую пленку, в которую были плотно завернутые изделия, таможенники усомнились в том, что за границу направляются именно сувениры. Дерево, на котором были написаны иконы, изъеденное короедами и налицо все признаки их почтенного возраста.

Всех их киевские таможенники направили на экспертизу в Национальный музей истории Украины.

Специалисты-искусствоведы установили, что три из обнаруженных икон, а именно “Божа Матір" и "Достойно Є“ размером 27× 22см, "Святий Миколай" 24,5×19см, "Святий Пантелеймон" 24×17см, которых пересылали в США, имеют культурную и историческую ценность национального уровня значения, поэтому рекомендованы к внесению в Музейный фонд Украины.

Указанные иконы не могут быть вывезены за границу, только на временное хранение.

Эти три святыни изготовлены в самобытный Борисовской иконописной мастерской (Борисовка, Одесская область).

Две других иконы "Божа Матір Одигитрія" размером 17×13,5 см и "Покров Пресвятої Богородиці" 28,8×20,8 см направлялись в почтовом отправлении в Австралию.

Икона "Покров Пресвятої Богородиці" изготовлена на Левобережной Украине. Имеет культурную ценность национального уровня значения, рекомендованная к внесению в Музейный фонд Украины. Также, эта икона не может быть вывезена за границу, только на временное хранение.

Домашняя икона "Одигитрія" на металлическом окладе изготовлена в Российской империи, имеет историческую ценность. Самый распространенный тип Богородичной иконы в Украине. При вывозе за границу требуется свидетельство Минкульта.

"Сотрудниками Киевской таможни Гостаможслужбы иконы изъяты. Составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины", - добавляется в сообщении.

Оба дела будут направлены в суд.

Напомним, в селе Журба Овручского района Житомирской полностью сгорела деревянная церковь Святого Пантелеймона, построенная в 1900 году.