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На Житомирщині згоріла більш як сторічна дерев’яна церква

На Житомирщині згоріла більш як сторічна дерев’яна церква

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 18 квітня. УНН. У селі Журба Овруцького району на Житомирщині вщент згоріла дерев’яна церква Святого Пантелеймона, яку збудували в 1900 році. Про це повідомили місцеві активісти, а факт пожежі підтвердили у пресслужбі ГУНП в області, передає кореспондент УНН.

За словами активістів, церкву намагалися загасити, але через сильний вітер врятувати будівлю не вдалося. Крім того, за словами місцевих жителів, в будівлі храму були старовинні ікони, які також згоріли разом з церквою.

"Дійсно. У селі Журба згоріла дерев'яна церква. Наразі більш детальної інформації немає. Вона перевіряється. Про це буде повідомлено згодом", – сказала при цьому речниця ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко.

Нагадаємо, на ранок 18 квітня лісові пожежі охопили майже 3 тис. га на Житомирщині.

З осередку пожеж у Житомирській області евакуювали понад 50 людей.

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