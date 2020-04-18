На Житомирщині згоріла більш як сторічна дерев’яна церква
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 18 квітня. УНН. У селі Журба Овруцького району на Житомирщині вщент згоріла дерев’яна церква Святого Пантелеймона, яку збудували в 1900 році. Про це повідомили місцеві активісти, а факт пожежі підтвердили у пресслужбі ГУНП в області, передає кореспондент УНН.
За словами активістів, церкву намагалися загасити, але через сильний вітер врятувати будівлю не вдалося. Крім того, за словами місцевих жителів, в будівлі храму були старовинні ікони, які також згоріли разом з церквою.
"Дійсно. У селі Журба згоріла дерев'яна церква. Наразі більш детальної інформації немає. Вона перевіряється. Про це буде повідомлено згодом", – сказала при цьому речниця ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко.
Нагадаємо, на ранок 18 квітня лісові пожежі охопили майже 3 тис. га на Житомирщині.
З осередку пожеж у Житомирській області евакуювали понад 50 людей.