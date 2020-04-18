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З осередку пожеж у Житомирській області евакуювали понад 50 людей

З осередку пожеж у Житомирській області евакуювали понад 50 людей

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 18 квітня. УНН. З осередку природних пожеж, які розгорілися на півночі Житомирщини, евакуювали вже понад 50 місцевих жителів. Дітей серед евакуйованих жителів немає. Про це повідомив прессекретар голови Житомирської ОДА Юрій Мельник, передає кореспондент УНН.

За його словами, евакуювали переважно людей віком від 70 до 90 років. Щоправда, серед евакуйованих є й молодь.

Наразі людей поселили у тимчасові помешкання. Переважно це будинки культури та школи. Також прихисток надали місцеві жителі села Гладковичі та найближчих сіл.

"Станом на ранок, люди забезпечені харчуванням коштом районної влади. Найближчий тиждень люди будуть перебувати тут, доки влада не знайде їм тимчасове житло. Завдані збитки поки не підраховані", – сказав Юрій Мельник.

Разом з тим, інформації щодо подальшої ситуації з розв'язанням проблеми з житлом евакуйованих жителів поки немає. Адже керівництво області перебуває на місці гасіння пожеж.

Нагадаємо, на ранок 18 квітня лісові пожежі охопили майже 3 тис. га на Житомирщині.

Українські Національні Новини

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