Лісові пожежі охопили майже 3 тис. га на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Пожежі охопили майже 3 тис. га у двох лісництвах на Житомирщині, на ранок 18 квітня відкритих осередків вогню немає, пожежу гасять і з літаків - за минулу добу скинули 48 тонн води. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
У Житомирській області станом на 7 годину 18 квітня сили ДСНС допомагають працівникам лісгоспів з гасінням окремих осередків тління трав'яного настилу та пеньків. "Відкритих осередків горіння не спостерігається", - додали у відомстві.
Зокрема:
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- на території Виступовицького лісництва поблизу села Рудня та села Виступовичі площа пожежі становить близько 2 тис. га. Працівниками лісового господарства створюються мінералізовані смуги.
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- на території Бережестського лісництва поблизу села Бережесть площа пожежі становить близько 700 га. Працівниками лісового господарства створюються мінералізовані смуги.
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До гасіння залучено 655 осіб та 108 одиниць техніки, з них від ДСНС - 125 особи та 31 одиниця техніки, у тому числі три літаки АН-32П, якими здійснено 6 скидів (48 тонн води).
Нагадаємо, вертольоти за добу 17 квітня скинули 268 т води на пожежі у Чорнобильській зоні.