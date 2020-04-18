Лесные пожары охватили почти 3 тыс. га в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Пожары охватили почти 3 тыс. га в двух лесничествах в Житомирской области, на утро 18 апреля открытых очагов огня нет, пожар тушат и с самолетов - за минувшие сутки сбросили 48 тонн воды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
В Житомирской области на 7:00 18 апреля силы ГСЧС помогают работникам лесхозов с тушением отдельных очагов тления травяного настила и пеньков. "Открытых очагов горения не наблюдается", - добавили в ведомстве.
В частности:
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- на территории Виступовицкого лесничества вблизи села Рудня и села Выступовичи площадь пожара составляет около 2 тыс. га. Работниками лесного хозяйства создаются минерализованные полосы.
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- на территории Бережестского лесничества вблизи села Бережесть площадь пожара составляет около 700 га. Работниками лесного хозяйства создаются минерализованные полосы.
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К тушению привлечены 655 человек и 108 единиц техники, из них от ГСЧС - 125 человека и 31 единица техники, в том числе три самолета АН-32П, которыми осуществлено 6 сбросов (48 тонн воды).
Напомним, вертолеты за сутки 17 апреля сбросили 268 т воды на пожары в Чернобыльской зоне.