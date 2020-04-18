Вертольоти за добу скинули 268 т води на пожежі у Чорнобильській зоні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Чорнобильській зоні відчуження продовжується гасіння природних пожеж, на ранок 18 квітня досі тліє трава, пеньки і деревина. За минулу добу на місце пожежі вертольоти скинули 268 т води. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Станом на 7 годину 18 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасіння пожеж на території Корогодського, Луб'янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках, пройдених вогнем", - повідомили у відомстві.
Інженерною технікою створено 297 км мінералізованих смуг, додали у ДСНС.
Протягом доби до гасіння пожеж залучалось 716 осіб та 166 одиниць техніки, з них від ДСНС - 579 осіб та 113 одиниць техніки (в тому числі 3 вертольоти).
Авіацією ДСНС (3 вертольоти) проводилось гасіння окремих осередків тління (17 квітня здійснено 134 скиди - 268 т води).
"В цілому радіаційний фон по Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (Київ – 0,012 мР/год., Київська область – в межах 0,011 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год., Чорнобиль – 0,023 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.)", - вказали у відомстві.
Додамо, пізно ввечері 16 квітня у КМДА повідомили, що в повітрі Києва зафіксували продукти горіння з Чорнобильської зони. 17 квітня вранці мер столиці вказав, що значна частина задимлення в Києві є наслідком пожеж не лише в зоні відчуження, а й пожеж у Київській області. На вечір 17 квітня у Києві спостерігалася поступова нормалізація якості повітря.