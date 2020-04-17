КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Києві спостерігається поступова нормалізація якості атмосферного повітря після перевищення вмісту діоксиду сірки, формальдегіду та діоксиду азоту протягом 16 та 17 квітня. Про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів Андрій Мальований, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.