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У Києві спостерігається поступова нормалізація якості атмосферного повітря

У Києві спостерігається поступова нормалізація якості атмосферного повітря

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Києві спостерігається поступова нормалізація якості атмосферного повітря після перевищення вмісту діоксиду сірки, формальдегіду та діоксиду азоту протягом 16 та 17 квітня. Про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів Андрій Мальований, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

"Згідно з даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського вміст продуктів горіння в Києві на постах спостереження був перевищений удвічі, а вміст діоксиду азоту – майже в чотири рази. Наразі спостерігається поступова нормалізація ситуації. Характер погоди 18 квітня не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", – зазначив Мальований.

Також останні дані про стан атмосферного повітря надав Центр громадського здоров’я Інституту Марзєєва.

"За їхньою інформацією, вміст дрібнодисперсного пилу в повітрі Києва перебуває в межах норми: PM 2,5 – 32 мкг, PM 10 – 41 мкг. Учора ці показники перевищували у деяких проміжках часу в 4,5 рази", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що частинки такого розміру зазвичай виникають у результаті механічних процесів і перенесення найдрібніших частинок ґрунту вітром. Ці частинки, як правило, затримуються у верхніх дихальних шляхах і виводяться з організму під час кашлю.

Окрім того, враховуючи ситуацію, фахівці закликають:

• обмежити перебування на відкритому повітрі;

• тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;

• ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

• проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

• збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

Нагадаємо, забруднення з Києва переноситься вітром і в інші області.

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