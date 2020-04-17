КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Киеве наблюдается постепенная нормализация качества атмосферного воздуха после превышения содержания диоксида серы, формальдегида и диоксида азота в течение 16 и 17 апреля. Об этом сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов Андрей Малеванный, передает УНН со ссылкой на пресс-служба КГГА.