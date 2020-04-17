В Киеве наблюдается постепенная нормализация качества атмосферного воздуха
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Киеве наблюдается постепенная нормализация качества атмосферного воздуха после превышения содержания диоксида серы, формальдегида и диоксида азота в течение 16 и 17 апреля. Об этом сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов Андрей Малеванный, передает УНН со ссылкой на пресс-служба КГГА.
"Согласно данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского содержание продуктов горения в Киеве на постах наблюдения было превышено вдвое, а содержание диоксида азота - почти в четыре раза. Сейчас наблюдается постепенная нормализация ситуации. Характер погоды 18 апреля не будет способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздуха", - отметил Малеванный.
Также последние данные о состоянии атмосферного воздуха предоставил Центр общественного здоровья Института Марзеева.
"По их информации, содержание мелкодисперсной пыли в воздухе Киева находится в пределах нормы: PM 2,5 - 32 мкг, PM 10 - 41 мкг. Вчера эти показатели превышали в некоторых промежутках времени в 4,5 раза", - говорится в сообщении.
Сообщается, что частицы такого размера обычно возникают в результате механических процессов и переноса мельчайших частиц почвы ветром. Эти частицы, как правило, задерживаются в верхних дыхательных путях и выводятся из организма во время кашля.
Кроме того, учитывая ситуацию, специалисты призывают:
• ограничить пребывание на открытом воздухе;
• держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
• включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
• проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
• увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.
Напомним, загрязнения из Киева переносится ветром и в другие области.