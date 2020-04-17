Забруднення з Києва переноситься вітром і в інші області - Укргідрометцентр
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Забруднення, яке протягом вчорашнього дня і сьогоднішнього ранку спостерігалося у Києві, зараз вітряними потоками переноситься і в інші області України. Про це під час брифінгу повідомив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, передає кореспондент УНН.
“Те забруднення, яке було у Києві вчора і сьогодні вранці, воно нікуди не поділося, воно вітряними потоками переноситься далі. Напрямок вітру - з північного-заходу на південний-схід. Таким чином це забруднення переноситься на територію Черкаської, Полтавської, Дніпропетровської та інших областей. По мірі переміщення цього забруднення у більш віддалені райони, відбувається перемішування повітряних мас, дуже швидке зменшення концентрації забруднюючих речовин. Я впевнений, що громадянам інших міст та областей, на яке пошириться це забруднення, воно зовсім безпечне”, — зазначив він.
Нагадаємо, за даними мера столиці, значна частина задимлення в Києві, яке спостерігається відучора, є наслідком пожеж не лише в зоні відчуження, а й пожеж у Київській області.