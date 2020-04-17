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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 54057 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 63493 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 77369 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Загрязнение из Киева переносится ветром и в другие области - Укргидрометцентр

Загрязнение из Киева переносится ветром и в другие области - Укргидрометцентр

Киев  •  УНН

 • 20886 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Загрязнения, в течение вчерашнего дня и сегодняшнего утра наблюдавшееся в Киеве, сейчас ветряными потоками переносится и в другие области Украины. Об этом во время брифинга сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает корреспондент УНН.

"То загрязнение, которое было в Киеве вчера и сегодня утром, оно никуда не делось, оно ветряными потоками переносится дальше. Направление ветра - с северо-запада на юго-восток. Таким образом это загрязнение переносится на территорию Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и других областей. По мере перемещения этого загрязнения в более отдаленные районы, происходит перемешивание воздушных масс, очень быстрое уменьшение концентрации загрязняющих веществ. Я уверен, что гражданам других городов и областей, на которое распространится это загрязнение, оно совсем безопасное", - отметил он.

Напомним, по данным мэра столицы, значительная часть задымления в Киеве, которое наблюдается со вчерашнего дня, является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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