Загрязнение из Киева переносится ветром и в другие области - Укргидрометцентр

"То загрязнение, которое было в Киеве вчера и сегодня утром, оно никуда не делось, оно ветряными потоками переносится дальше. Направление ветра - с северо-запада на юго-восток. Таким образом это загрязнение переносится на территорию Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и других областей. По мере перемещения этого загрязнения в более отдаленные районы, происходит перемешивание воздушных масс, очень быстрое уменьшение концентрации загрязняющих веществ. Я уверен, что гражданам других городов и областей, на которое распространится это загрязнение, оно совсем безопасное", - отметил он.

Напомним, по данным мэра столицы, значительная часть задымления в Киеве, которое наблюдается со вчерашнего дня, является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области.