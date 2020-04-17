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Кличко: задимлення у Києві є наслідком пожеж не лише у Чорнобильській зоні

Кличко: задимлення у Києві є наслідком пожеж не лише у Чорнобильській зоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Пожежі у Чорнобильській зоні відчуження, які знову виникли напередодні, вдалося загасити. Водночас, значна частина задимлення в Києві, яке спостерігається відучора, є наслідком пожеж не лише в зоні відчуження, а й пожеж у Київській області. Про це у Telegram-каналі повідомив Київській міський голова Віталій Кличко, посилаючись на дані рятувальників, передає УНН.

"Рано вранці поїхав у зону відчуження, аби перевірити, чи тривають там пожежі та який зараз радіаційний фон. Станом на сьогодні пожежі, що вчора знов виникли в чорнобильській зоні, повністю потушили", - повідомив мер столиці.

З його слів, на ділянках тлінь продовжують працювати пожежно-рятувальні бригади, фахівці моніторять ситуацію, авіація оперативно реагує на потенційні вогнища. "Радіаційний фон в зоні відчуження нижчий за допустиму норму і становить 0,12 мікрозівертів", - додав Кличко.

"За висновками рятувальників, значна частина задимлення в Києві є наслідком пожеж не тільки в зоні відчуження, а й пожеж у Київській області, у напрямку Житомира", - заявив мер Києва.

Поливо-мийна техніка, додав він, продовжує роботу в посиленому режимі на вулицях столиці. Водночас Кличко закликав жителів Києва залишатися вдома і не відкривати вікна.

Додамо, пізно ввечері 16 квітня у КМДА повідомили, що в повітрі Києва зафіксували продукти горіння з Чорнобильської зони

Нагадаємо, 16 квітня вогнеборці скинули 240 т води на пожежі у Чорнобильській зоні.

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