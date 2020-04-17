Кличко: задымление в Киеве является следствием пожаров не только в Чернобыльской зоне
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения, которые вновь возникли накануне, удалось потушить. В то же время, значительная часть задымления в Киеве, которое наблюдается со вчерашнего дня, является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области. Об этом в Telegram-канале сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко, ссылаясь на данные спасателей, передает УНН.
"Рано утром поехал в зону отчуждения, чтобы проверить, продолжаются ли там пожары и какой сейчас радиационный фон. На сегодня пожары, вчера вновь возникшие в чернобыльской зоне, полностью потушили", - сообщил мэр столицы.
По его словам, на участках тления продолжают работать пожарно-спасательные бригады, специалисты мониторят ситуацию, авиация оперативно реагирует на потенциальные очаги. "Радиационный фон в зоне отчуждения ниже допустимой нормы и составляет 0,12 микрозивертов", - добавил Кличко.
"По заключению спасателей, значительная часть задымления в Киеве является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области, в направлении Житомира", - заявил мэр Киева.
Поливо-моечная техника, добавил он, продолжает работу в усиленном режиме на улицах столицы. В то же время Кличко призвал жителей Киева оставаться дома и не открывать окна.
Добавим, поздно вечером 16 апреля в КГГА сообщили, что в воздухе Киева зафиксировали продукты горения из Чернобыльской зоны.
Напомним, 16 апреля пожарные сбросили 240 т воды на пожары в Чернобыльской зоне.