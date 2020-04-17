Кличко: задымление в Киеве является следствием пожаров не только в Чернобыльской зоне

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения, которые вновь возникли накануне, удалось потушить. В то же время, значительная часть задымления в Киеве, которое наблюдается со вчерашнего дня, является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области. Об этом в Telegram-канале сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко, ссылаясь на данные спасателей, передает УНН.