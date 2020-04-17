Вогнеборці скинули 240 т води на пожежі у Чорнобильській зоні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Зранку у Чорнобильській зоні відчуження спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем. Про це повідомили у пресцентрі ДСНС України, передає УНН.
“Станом на 7 год. 17 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Котовського, Дитятківського та Денисовецького лісництв. Спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем”, — йдеться у повідомленні.
“Інженерною технікою створено 290 км мінералізованих смуг. До гасіння від ДСНС залучено 1 тис. чоловік особового складу та 106 одиниці техніки (в тому числі 3 вертольоти та 2 літаки ДСНС, якими 16 квітня здійснено 114 скидів — 240 т води)”, — йдеться у повідомленні.
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Пізно ввечері 16 квітня у КМДА повідомили, що в повітрі Києва зафіксували продукти горіння з Чорнобильської зони. Фахівці попросили людей зачинити вікна та не виходити на вулицю.
У свою чергу, станом на вечір 16 квітня портал QIAir, який відстежує якість повітря у світі, позначив Київ як місто з найбруднішим повітрям.
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