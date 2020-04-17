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На Житомирщині під час горіння трави вогонь перекинувся на селище: пошкоджено житлові будинки

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Внаслідок загорання сухої трави у Житомирській області вогонь перекинувся на селище Новосілка, внаслідок чого вогнем пошкодженно та знищено 8 будівель населенного пункту. Про це повідомили у пресцентрі Держслужби України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

“16 квітня о 16 год. 56 хв. поблизу с. Новосілка Радомишльського району виникло загорання сухої трави та лісової підстилки з подальшим розповсюдженням вогню на будівлі та споруди с. Новосілка”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок пожежі вогнем знищено та пошкоджено 8 будівель, з них 3 житлових та 5 нежитлових відселених будинків.

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“О 19 год. пожежу будинків ліквідовано та о 23 год. 25 хв. пожежу сухої трави та трав’яного настилу локалізовано (вогнем пройдено 80 га трав’яного настилу та 2 га лісового масиву)”, — додали рятувальники.

“Станом на 7 год. 17 квітня спостерігаєтьсяя тління окремих осередків трав’яного настилу та лісової підстилки. До гасіння залучено 28 чоловік та 7 одиниць техніки, з них від ДСНС 16 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки”, — повідомили рятувальники актуальну інформацію.

Нагадаємо, ввечері 16 квітня у Дніпрі сталась пожежа у торгівельному центрі.

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