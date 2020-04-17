У Дніпрі сталась пожежа у торгівельному центрі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Дніпрі вогнеборці ліквідували пожежу в торгівельному центрі. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області, передає УНН.
Так, ввечері 16-го квітня о 20:41 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на 4-му поверсі торгівельного центру “Меріада” по проспекту Олександра Поля Центрального району міста Дніпро.
“Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що займання виникло в серверній кімнаті на 4-му поверсі торгівельного центру „Меріада“. З віконного простору спостерігалось відкрите полум’я. Вогнем знищено меблі, комп’ютерне та телекомунікаційне обладнання. Загальна площа пожежі склала 15 кв. метри”, — повідомили у ДСНС.
Зазначається, що пожежу було локалізовано о 21:37, а ліквідовано о 21:46.
“Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає”, — додали рятувальники.
Напередодні у Харкові сталася масштабна пожежа в ТЦ “Барабашово”.