В Днепре произошел пожар в торговом центре
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Днепре пожарные ликвидировали пожар в торговом центре. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.
Так, вечером 16 апреля в 20:41 к спасателям поступило сообщение о пожаре на 4-м этаже торгового центра “Мериада” по проспекту Александра Поля Центрального района города Днепр.
“Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что возгорание возникло в серверной комнате на 4-м этаже торгового центра „Мериада“. С оконного пространства наблюдалось открытое пламя. Огнем была уничтожена мебель, компьютерное и телекоммуникационное оборудование. Общая площадь пожара составила 15 кв. метра”, — сообщили в ГСЧС.
Отмечается, что пожар был локализован в 21:37, а ликвидирован в 21:46.
“В результате пожара погибших и пострадавших нет”, — добавили спасатели.
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