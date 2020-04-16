У Харкові сталася масштабна пожежа в ТЦ "Барабашово"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Харкові сталася маштабна пожежа у торгівельному центрі “Барабашово”. Жертв та постраждалих немає. Про це УНН повідомляє посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Харківській області.
Так, 16 квітня о 2:50 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла за адресою місто Харків, вулиця Амурська, торговий центр “Барабашово”.
"Осередок пожежі знаходився у торгівельному павільйоні модульного сектору "Б". На момент прибуття перших рятувальних підрозділів у двоповерховому торгівельному павільйоні горіли товари господарчого вжитку на площі 200 кв. м та були пошкоджені вікна суміжного павільйону. Відразу керівником гасіння пожежі було прийняте рішення про підвищення номеру складності пожежі", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у гасінні пожежі брало участь 11 відділень рятувальників на автоцистернах. Всього задіяні близько 60 осіб особового складу ДСНС. Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати у апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання.
"Локалізовано пожежу о 3:22, повністю ліквідовано о 4:31. Причина загорання та збитки наразі встановлюється. Жертв та постраждалих немає. Правоохоронними органами проводиться перевірка по даному факту", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, під час пожежі у приватному житловому будинку в Кіровоградській області загинуло троє дітей.