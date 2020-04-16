В Харькове произошел масштабный пожар в ТЦ "Барабашово"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Харькове произошел масштабный пожар в торговом центре "Барабашово". Жертв и пострадавших нет. Об этом УНН сообщает ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Так, 16 апреля в 2:50 спасателям поступило сообщение о пожаре, который возник по адресу город Харьков, улица Амурская, торговый центр "Барабашово".
"Очаг пожара находился в торговом павильоне модульного сектора "Б". На момент прибытия первых спасательных подразделений в двухэтажном торговом павильоне горели товары хозяйственного обихода на площади 200 кв. м и были повреждены окна смежного павильона. Сразу руководителем тушения пожара было принято решение о повышении номера сложности пожара", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в тушении пожара принимали участие 11 отделений спасателей на автоцистернах. Всего задействовано около 60 человек личного состава ГСЧС. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе для защиты органов дыхания.
"Локализован пожар в 3:22, полностью ликвидирован в 4:31. Причина возгорания и ущерб устанавливается. Жертв и пострадавших нет. Правоохранительными органами проводится проверка по данному факту", - отмечается в сообщении.
Напомним, во время пожара в частном жилом доме в Кировоградской области погибли трое детей.