Внаслідок пожежі у будинку на Кіровоградщині загинуло троє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Під час пожежі у приватному житловому будинку в Кіровоградській області загинуло троє дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ДСНС України.
“12 квітня о 13 год. 32 хв. у с. Костомарівка Бобринецького району в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 3 дитини (2015, 2017 та 2019 р.н.)”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що лише о 16 год. 20 хв. пожежу було ліквідовано на площі 24 м2.
“До гасіння пожежі залучалося 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки ДСНС”, — резюмували рятувальники.
Нагадаємо, на Закарпатті троє дітей отруїлися чадним газом під час пожежі.