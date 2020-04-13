В результате пожара в доме в Кировоградской области погибли трое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Во время пожара в частном жилом доме в Кировоградской области погибли трое детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.
“12 апреля в 13 час. 32 мин. в с. Костомаровке Бобринецкого района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 3 ребенка (2015, 2017 и 2019 г.р.)”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что только в 16 час. 20 мин. пожар был ликвидирован на площади 24 м2.
“К тушению пожара привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники ГСЧС”, — резюмировали спасатели.
Напомним, на Закарпатье трое детей отравились угарным газом во время пожара.