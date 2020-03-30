На Закарпатті троє дітей отруїлися чадним газом під час пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На Закарпатті сталася пожежа у будинку багатодітної родини. Внаслідок пожежі троє дітей отруїлися чадним газом. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
“30 березня о 10:10 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селі Лазещина Рахівського району. Тут загорівся двоповерховий житловий будинок багатодітної родини”, - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що осередком займання стала одна з кімнат на другому поверсі будівлі. Вогнеборці локалізували загоряння об 11:05 та повністю ліквідували об 11:43.
“Уже після ліквідації пожежним повідомили, що в будівлі, на момент виникнення загоряння, перебувало 3 дітей: тримісячна дівчинка, однорічний хлопчик та їхня 5-річна сестра. Мати на цей момент у хліві порала по господарству. Через деякий час жінка почула крики дітей та миттю кинулася до оселі. Остання вже майже вщент була заповнена димом. На допомогу прибігли односельці. І вже разом вони вивели дітлахів з осередку пожежі та відвели до сусідів, де в дітлахів почали проявлятись симптоми отруєння чадним газом”, - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що старша дівчинка почала втрачати свідомість, тож до прибуття екстреної медичної допомоги бійці ДСНС надали їй першу долікарську допомогу. А потім на руках віднесли до автівки медиків, адже через гірські автошляхи транспортний засіб не зміг дістатися місця пригоди. Дітей було госпіталізовано до лікувального закладу.
“Що стало причиною пожежі, встановлюють правоохоронні органи, однак не виключено й те, що до появи вогню в оселі могли призвести дитячі пустощі з вогнем”, - повідомили у відділі комунікації.
Нагадаємо, у Львові чадним газом отруїлося двоє дітей.