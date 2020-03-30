На Закарпатті троє дітей отруїлися чадним газом під час пожежі

ukru
16:58 • 17250 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 85117 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 168930 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 172547 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 178610 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 185881 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 165135 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 183714 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 144633 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149869 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
0.8 м/с
59 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 121926 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 113835 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 121751 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 95133 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 174001 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 168933 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 172549 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 178611 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 185882 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 165136 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 21806 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 95133 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 113835 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 110555 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 110741 перегляди
Актуальне
На Закарпатті троє дітей отруїлися чадним газом під час пожежі

На Закарпатті троє дітей отруїлися чадним газом під час пожежі

Київ • УНН

 • 10840 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. На Закарпатті сталася пожежа у будинку багатодітної родини. Внаслідок пожежі троє дітей отруїлися чадним газом. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.

“30 березня о 10:10 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селі Лазещина Рахівського району. Тут загорівся двоповерховий житловий будинок багатодітної родини”, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що осередком займання стала одна з кімнат на другому поверсі будівлі. Вогнеборці локалізували загоряння об 11:05 та повністю ліквідували об 11:43.

“Уже після ліквідації пожежним повідомили, що в будівлі, на момент виникнення загоряння, перебувало 3 дітей: тримісячна дівчинка, однорічний хлопчик та їхня 5-річна сестра. Мати на цей момент у хліві порала по господарству. Через деякий час жінка почула крики дітей та миттю кинулася до оселі. Остання вже майже вщент була заповнена димом. На допомогу прибігли односельці. І вже разом вони вивели дітлахів з осередку пожежі та відвели до сусідів, де в дітлахів почали проявлятись симптоми отруєння чадним газом”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що старша дівчинка почала втрачати свідомість, тож до прибуття екстреної медичної допомоги бійці ДСНС надали їй першу долікарську допомогу. А потім на руках віднесли до автівки медиків, адже через гірські автошляхи транспортний засіб не зміг дістатися місця пригоди. Дітей було госпіталізовано до лікувального закладу.

“Що стало причиною пожежі, встановлюють правоохоронні органи, однак не виключено й те, що до появи вогню в оселі могли призвести дитячі пустощі з вогнем”, - повідомили у відділі комунікації.

Нагадаємо, у Львові чадним газом отруїлося двоє дітей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$233.49
Brent
$71.92
Bitcoin
$83,784.80
S&P 500
$5,663.74
Газ TTF
$43.07
Золото
$3,046.09
Ethereum
$1,958.74