У Львові чадним газом отруїлось двоє дітей
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 березня. УНН. Двоє дітей (2013 та 2018 р.н.) отруїлись чадним газом у Львові. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, інформує УНН.
"25 березня близько 15:02 годині у місті Львові у квартирі будинку по вулиці Шевченка, 418, отруїлися, ймовірно, чадним газом, три особи, з них двоє дітей (2013 та 2018 року народження), яких у стані середнього ступеню важкості було доставлено у медичні заклади м. Львова", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що квартира обладнана 2-х функційним газовим котлом та плитою ПГ-4.
"До вияснення обставин працівниками газової служби перекрито подачу газу в квартиру. Обставини події з’ясовуються",-резюмували у департаменті.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Львові з початку року чадним газом отруїлось 25 осіб, 1 - загинула.