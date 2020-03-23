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У Львові з початку року чадним газом отруїлось 25 особи, 1 - загинула

Київ • УНН

 • 8688 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Від початку року у Львові трапилось 26 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 52 особи, з них 15 — діти, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Як інформують в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, є 1 особа загинула. Усі випадки отруєння трапились через недотримання правил безпеки користування газовими приладами.

Фахівці наголошують, основна вимога, щоб не сталося біди, це притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади для опалення — через вікно, через двері, і через вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу. Якщо одне з таких правил недотримане, то у приміщенні починає утворюватися чадний газ і стається біда.

Нагадаємо, у Львові четверо дітей і двоє дорослих отруїлися чадним газом.

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