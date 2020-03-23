Во Львове с начала года угарным газом отравились 25 человек, 1 - погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. С начала года во Львове произошло 26 случаев отравления угарным газом, в результате которых пострадали 52 человека, из них 15 - дети, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как информируют в городском управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, 1 человек погиб. Все случаи отравления произошли из-за несоблюдения правил безопасности пользования газовыми приборами.
Специалисты отмечают, основное требование, чтобы не случилось беды, это приток свежего воздуха в помещение, где есть приборы для отопления - через окно, через дверь, и через вентиляционный канал, который должен быть постоянно прочищен, и в котором должна быть соответствующая тяга, чтобы отработанные газы выходили в атмосферу. Если одно из таких правил не соблюдено, то в помещении начинает образовываться угарный газ и происходит беда.
Напомним, во Львове четверо детей и двое взрослых отравились угарным газом.