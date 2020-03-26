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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 84842 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100292 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 102471 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:49 • 109783 просмотра

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Во Львове угарным газом отравились двое детей

Во Львове угарным газом отравились двое детей

Киев  •  УНН

 • 12231 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 марта. УНН. Двое детей (2013 и 2018 г.р.) отравились угарным газом во Львове. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, передает УНН.

"25 марта около 15:02 часов во Львове в квартире дома по улице Шевченко, 418, отравились, вероятно, угарным газом, три человека, из них двое детей (2013 и 2018 рождения), которые в состоянии средней степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения г. Львов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что квартира оборудована 2-х функциональным газовым котлом и плитой ПГ-4.

"До выяснения обстоятельств работниками газовой службы перекрыта подача газа в квартиру. Обстоятельства происшествия выясняются", - резюмировали в департаменте.

Как сообщалось ранее в УНН, во Львове с начала года угарным газом отравились 25 человек, 1 - погиб.

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