Во Львове угарным газом отравились двое детей
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 марта. УНН. Двое детей (2013 и 2018 г.р.) отравились угарным газом во Львове. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, передает УНН.
"25 марта около 15:02 часов во Львове в квартире дома по улице Шевченко, 418, отравились, вероятно, угарным газом, три человека, из них двое детей (2013 и 2018 рождения), которые в состоянии средней степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения г. Львов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что квартира оборудована 2-х функциональным газовым котлом и плитой ПГ-4.
"До выяснения обстоятельств работниками газовой службы перекрыта подача газа в квартиру. Обстоятельства происшествия выясняются", - резюмировали в департаменте.
Как сообщалось ранее в УНН, во Львове с начала года угарным газом отравились 25 человек, 1 - погиб.