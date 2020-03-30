На Закарпатье трое детей отравились угарным газом во время пожара

"30 марта в 10:10 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в селе Лазещина Раховского района. Здесь загорелся двухэтажный жилой дом многодетной семьи", - говорится в сообщении.

Сообщается, что очагом возгорания стала одна из комнат на втором этаже здания. Пожарные локализовали возгорание в 11:05 и полностью ликвидировали в 11:43.

"Уже после ликвидации пожарным сообщили, что в здании на момент возникновения возгорания, находилось 3 детей: трехмесячная девочка, годовалый мальчик и их 5-летняя сестра. Мать в этот момент в сарае занималась по хозяйству. Через некоторое время женщина услышала крики детей и мгновенно бросилась в дом. Последний уже почти полностью был заполнен дымом. На помощь прибежали односельчане. И уже вместе они вывели детей из очага пожара и отвели к соседям, где у детей начали проявляться симптомы отравления угарным газом", - указано в сообщении.

Сообщается, что старшая девочка начала терять сознание, поэтому до прибытия экстренной медицинской помощи бойцы ГСЧС оказали ей первую доврачебную помощь. А потом на руках отнесли к машине медиков, ведь через горные автодороги транспортное средство не смогло добраться до места происшествия. Дети были госпитализированы в лечебное учреждение.

"Что стало причиной пожара, устанавливают правоохранительные органы, однако не исключено и то, что к появлению огня в доме могли привести детские шалости с огнем", - сообщили в отделе коммуникации.

Напомним, во Львове угарным газом отравились двое детей.