В Житомирской области во время горения травы огонь перекинулся на село: повреждены жилые дома
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В результате возгорания сухой травы в Житомирской области огонь перекинулся на село Новоселка, в результате чего огнем повреждения и уничтожено 8 зданий населенного пункта. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
“16 апреля в 16 час. 56 мин. вблизи с. Новоселка Радомышльского района возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки с последующим распространением огня на здания и сооружения с. Новоселка”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате пожара огнем уничтожено и повреждено 8 строений, из них 3 жилых и 5 нежилых отселенных домов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Институт ядерной и радиационной безопасности Франции оценил влияние пожара в зоне отчуждения
“В 19 час. пожар домов ликвидирован и в 23 ч. 25 мин. пожар сухой травы и травяного настила локализован (огнем пройдено 80 га травяного настила и 2 га лесного массива)”, — добавили спасатели.
“По состоянию на 7 ч. 17 апреля наблюдается тление отдельных очагов травяного настила и лесной подстилки. К тушению были привлечены 28 человек и 7 единиц техники, из них от ГСЧС 16 человек личного состава и 3 единицы техники”, — сообщили спасатели актуальную информацию.
Напомним, вечером 16 апреля во Днепре произошел пожар в торговом центре.