Пожарные сбросили 240 т воды на пожары в Чернобыльской зоне
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. С утра в Чернобыльской зоне отчуждения наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС Украины, передает УНН.
“По состоянию на 7 ч. 17 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Котовского, Дитяткивського и Денисовецького лесничеств. Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем”, — говорится в сообщении.
“Инженерной техникой создано 290 км минерализованных полос. К тушению от ГСЧС привлечено 1 тыс. человек личного состава и 106 единицы техники (в том числе 3 вертолета и 2 самолета ГСЧС, которыми 16 апреля осуществлено 114 сбросов — 240 т воды)”, — говорится в сообщении.
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Поздно вечером 16 апреля во КГГА сообщили, что в воздухе Киева зафиксировали продукты горения с Чернобыльской зоны. Специалисты попросили людей закрыть окна и не выходить на улицу.
В свою очередь, по состоянию на вечер 16 апреля портал QIAir, который отслеживает качество воздуха в мире, обозначил Киев как город с самым грязным воздухом.
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