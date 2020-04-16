Київ наразі найбрудніше місто у світі: перебування на вулиці небезпечне для здоров'я - QIAir

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. У окремих районах Києва індекс повітря позначається як “дуже нездоровий”. Про це свідчать дані QIAir, яка відстежує індекс якості повітря у світі, передає УНН.

Так, індекс забруднення Голосіївського району та Осокорків позначається як “дуже нездоровий”, коли інші райони столиці знаходяться на позначці якості повітря “нездорове”.

Загальний індекс повітря в Києві постійно змінюється, ще нещодавно він складав 380, пізніше 297, а зараз, станом на 00:50 17 квітня — індекс становить 196 і посідає перше місце по забрудненності повітря у світі. При такому рівні забрудненості повітря, як зазначає портал, вкрай не рекомендується займатися спортом або перебувати на вулиці без маски, зокрема, не рекомендовано провітрювати приміщення.

Для порівняння, в місті Ченду, що є крупним транспортним вузлом та індустріальним центром Китая, цей рейтинг складає 176 одиниць, а в Делі, що в Індії, якість повітря знаходиться на позначці 95.

Напередодні у повітрі Києва зафіксували продукти горіння з Чорнобильської зони. Фахівці попросили людей зачинити вікна та не виходити на вулицю.

Враховуючи ситуацію, фахівці закликають:

  • обмежити перебування на відкритому повітрі;
  • тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
  • ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
  • проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
  • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

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