Киев на данный момент самый грязный город в мире: пребывание на улице опасно для здоровья - QIAir

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 1755 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. В отдельных районах Киева индекс воздуха обозначается как "очень нездоровый". Об этом свидетельствуют данные портала QIAir, который отслеживает индекс качества воздуха в мире, передает УНН.

Так, индекс загрязнения Голосеевского района и Осокорков обозначается как "очень нездоровый", когда другие районы столицы находятся на отметке качества воздуха "нездоровый".

Общий индекс воздуха в Киеве постоянно меняется, еще недавно он составлял 380, позже 297, а сейчас, по состоянию на 00:50 17 апреля - индекс составляет 196 и занимает первое место по загрязненности воздуха в мире. При таком уровне загрязнения воздуха, как отмечает портал, крайне не рекомендуется заниматься спортом или находиться на улице без маски, в частности, не рекомендуется проветривать помещение.

Для сравнения, в городе Чэнду, что является крупным транспортным узлом и промышленным центром Китая, этот рейтинг составляет 176 единиц, а в Дели, что в Индии, качество воздуха находится на отметке 95.

Накануне в воздухе Киева зафиксировали продукты горения из Чернобыльской зоны. Специалисты попросили людей закрыть окна и не выходить на улицу.

Учитывая ситуацию, специалисты призывают:

  • ограничить пребывание на открытом воздухе;
  • держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
  • включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
  • проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

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