Вертолеты за сутки сбросили 268 т воды на пожары в Чернобыльской зоне
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение природных пожаров, на утро 18 апреля до сих пор тлеет трава, пеньки и древесина. За минувшие сутки на место пожара вертолеты сбросили 268 т воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По состоянию на 7 часов 18 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в очагах, пройденных огнем", - сообщили в ведомстве.
Инженерной техникой создано 297 км минерализованных полос, добавили в ГСЧС.
В течение суток к тушению пожаров привлекалось 716 человек и 166 единиц техники, из них от ГСЧС - 579 человек и 113 единиц техники (в том числе 3 вертолета).
Авиацией ГСЧС (3 вертолета) проводилось тушение отдельных очагов тления (17 апреля осуществлено 134 сброса - 268 т воды).
"В целом радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,012 мР/ч, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч, Чернобыль - 0,023 мР/ч, на КДП Дитятки 0,02 мР/ч при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч)", - указали в ведомстве.
Добавим, поздно вечером 16 апреля в КГГА сообщили, что в воздухе Киева зафиксировали продукты горения из Чернобыльской зоны. 17 апреля утром мэр столицы отметил, что значительная часть задымления в Киеве является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области. На вечер 17 апреля в Киеве наблюдалась постепенная нормализация качества воздуха.