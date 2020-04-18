Вертолеты за сутки сбросили 268 т воды на пожары в Чернобыльской зоне

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение природных пожаров, на утро 18 апреля до сих пор тлеет трава, пеньки и древесина. За минувшие сутки на место пожара вертолеты сбросили 268 т воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.