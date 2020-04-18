Из очага пожаров в Житомирской области эвакуировали более 50 человек
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 18 апреля. УНН. Из очага природных пожаров, которые разгорелись на севере Житомирской области, эвакуировали уже более 50 местных жителей. Детей среди эвакуированных жителей нет. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя Житомирской ОГА Юрий Мельник, передает корреспондент УНН.
По его словам, эвакуировали преимущественно людей в возрасте от 70 до 90 лет. Правда, среди эвакуированных есть и молодежь.
Сейчас людей поселили во временное жилье. Преимущественно это дома культуры и школы. Также кров предоставили местные жители села Гладковичи и сел.
"По состоянию на утро, люди обеспечены питанием за счет районных властей. Ближайшую неделю люди будут находиться здесь, пока власть не найдет им временное жилье. Причиненный ущерб пока не подсчитан", - сказал Юрий Мельник.
Вместе с тем, информации о дальнейшей ситуации с решением проблемы с жильем эвакуированных жителей пока нет. Ведь руководство области находится на месте тушения пожаров.
Напомним, на утро 18 апреля лесные пожары охватили почти 3 тыс. га в Житомирской области.