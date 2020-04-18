В Житомирской области сгорела более чем столетняя деревянная церковь
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 18 апреля. УНН. В селе Журба Овручского района Житомирской области полностью сгорела деревянная церковь Святого Пантелеймона, построенная в 1900 году. Об этом сообщили местные активисты, а факт пожара подтвердили в пресс-службе ГУНП в области, передает корреспондент УНН.
По словам активистов, церковь пытались потушить, но из-за сильного ветра спасти здание не удалось. Кроме того, по словам местных жителей, в здании храма были старинные иконы, которые также сгорели вместе с церковью.
"Действительно. В селе Журба сгорела деревянная церковь. Сейчас более подробной информации нет. Она проверяется. Об этом будет сообщено позже", - сказала при этом спикер ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.
Напомним, на утро 18 апреля лесные пожары охватили почти 3 тыс. га в Житомирской области.
Из очага пожаров в Житомирской области эвакуировали более 50 человек.