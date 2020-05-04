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На Одещині викрили організатора групи “чорних ріелторів”

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. На Одещині викрили 55-річного організатора групи “чорних ріелторів”, яка здійснювала незаконні оборудки з нерухомим майном одеситів. Крім того їх підозрюють у вимаганні коштів та легалізації злочинних доходів. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

На Одещині викрили організатора групи “чорних ріелторів”

“Працівники...поліції одержали інформацію про діяльність групи осіб, учасники якої займалися заволодінням об’єктами нерухомого майна шахрайським шляхом і, ймовірно, мали корумповані зв’язки в правоохоронних органах....Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці встановили організатора угруповання, яким виявився 55-річний житель Одеси. В минулому чоловік неодноразово притягувався до відповідальності за вчинення шахрайських дій.

Під час документування злочинної діяльності групи оперативники встановили факт вимагання організатором 50 тисяч доларів США з одесита. Чоловік мав намір приватизувати квартиру, за яку “чорні” ріелтори вже одержали завдаток від покупця. 

У результаті виниклого спірного питання на нерухоме майно було накладено арешт, а відтак зацікавлені особи, учасники групи, втратили можливість прибутку. Винуватця ситуації побили та пригрозили йому розправою, якщо він не поверне суму “збитку”.

Відразу після передачі потерпілим частини суми — 12 тисяч доларів США — організатора угруповання затримали.

За результатами проведених невідкладних обшуків у лідера злочинної групи та його спільників внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 (Закінчений замах на злочин) та ч.2 ст.209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

Наразі організатору групи “чорних” ріелторів оголошено про підозру за ч.4 ст.189 (Вимагання) та ч.3 ст.190 (Шахрайство) КК України. За ухвалою суду афериста взято під варту на два місяці без права внесення застави. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві повідомили про підозру 34-річній жінці, яка ошукала 9 жителів столиці на близько 4 млн гривень. 

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