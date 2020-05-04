В Одесской области разоблачили организатора группы "черных риэлторов"

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Одесской области разоблачили 55-летнего организатора группы "черных риэлторов", которая осуществляла незаконные оборудки с недвижимым имуществом одесситов. Кроме того их подозревают в вымогательстве и легализации преступных доходов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.