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В Одесской области разоблачили организатора группы "черных риэлторов"

Киев • УНН

 • 14326 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Одесской области разоблачили 55-летнего организатора группы "черных риэлторов", которая осуществляла незаконные оборудки с недвижимым имуществом одесситов. Кроме того их подозревают в вымогательстве и легализации преступных доходов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

В Одесской области разоблачили организатора группы "черных риэлторов"

"Работники ... полиции получили информацию о деятельности группы лиц, участники которой занимались завладением объектами недвижимого имущества мошенническим путем и, вероятно, имели коррумпированные связи в правоохранительных органах .... Начато досудебное расследование в уголовном производстве по ч.4 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что правоохранители установили организатора группировки, которым оказался 55-летний житель Одессы. В прошлом мужчина неоднократно привлекался к ответственности за совершение мошеннических действий.

Во время документирования преступной деятельности группы оперативники установили факт вымогательства организатором 50 000 долларов США с одессита. Мужчина намеревался приватизировать квартиру, за которую "черные" риэлторы уже получили задаток от покупателя.

В результате возникшего спорного вопроса на недвижимое имущество был наложен арест, а затем заинтересованные лица, участники группы, потеряли возможность прибыли. "Виновника" ситуации избили и пригрозили ему расправой, если он не вернет сумму "ущерба".

Сразу после передачи пострадавшим части суммы - 12 000 долларов США - организатора группировки задержали.

По результатам проведенных неотложных обысков у лидера преступной группы и его сообщников внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 (Оконченное покушение на преступление) и ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Сейчас организатору группы "черных" риэлторов объявлено о подозрении по ч.4 ст.189 (вымогательство) и ч.3 ст.190 (мошенничество) УК Украины. По решению суда аферист взят под стражу на два месяца без права внесения залога. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве сообщили о подозрении 34-летней женщине, которая обманула 9 жителей столицы на около 4 млн гривен.

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